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Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29.01.2022 22:13

Son dakika haber: ŞİŞLİ'de 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kaplarken, 2 kişi binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Yangın saat 21.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskişehir Mahallesi, Al Dayan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Binadan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  YOĞUN DUMAN NEDENİYLE 2 KİŞİ MAHSUR KALDIKısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan iki kişi binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlarda ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Ambulansa alınarak oksijen verilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul
Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şişli'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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