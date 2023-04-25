3 katlı binada tehlikeli yangın! Alevler arasında kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

3 katlı binada tehlikeli yangın! Alevler arasında kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı

25.04.2023 16:51

İki çocuk, Şişli'deki üç katlı bir binanın birinci katında meydana gelen yangında alevler arasında kaldı. O sırada binanın arka tarafında çalışan inşaat işçileri tarafından kurtarılan çocuklarla birlikte, itfaiye ekipleri tarafından da dört kişi kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri, kim oldukları belli olmayan insanların dairenin içinde madde kullandıklarını iddia etti. Yangın tamamen söndürüldü.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar evlerinde mahsur kalırken, çocukların ağlama sesini duyan arka taraftaki inşaat işçileri biri bebek 2 çocuğu kurtardı.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye erine sağlık olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

3 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı

"BU ÜÇÜNCÜ YANGIN"

Mahalle sakini Mehmet Dursun, "Biz burada sokak sakiniyiz. Burada sahipsiz bir daire var, bu daireye yabancı uyruklu kişiler sahiplenmiş durumda. Buranın kiracısı da sahibi de değiller. Burada yaşıyorlar ve her gün buraya ne oldukları belli olmayan insanlar gelip kalıyor. Bu dairede birkaç tane de küçük çocuk var, evdeki kişiler sürekli madde kullanan insanlar. Bu madde kullanımı sonrası kendilerini kaybediyorlar, sürekli gece yarısı sabaha kadar kavga ediyorlar ve yangın çıkarıyorlar.

3 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı

"ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Duruma isyan eden mahalle sakini "Bu üçüncü yangın, geçen yangında bina olarak uyandık, uyanmasak ve itfaiye çağırmasak belki o yangında biz de yanacaktık. Defalarca şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık, bu durumdan çok rahatsızız bunun bir şekilde çözümlenmesi ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sokak sakinleri olarak imza da topladık kaymakamlığa ve Belediyelere de bildirdik ama bir sonuç çıkmadı. Halk olarak acil çözüm istiyoruz" diye konuştu.

3 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Tuncay Öter: Yabancılara laf söylenmiyor. Onların koruyanı çok oluyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: böyle bir duruma nasıl müdahale edilmez ya şakamı bu? gelecek yabancı uyruklu kişiler benim evimin olduğu binada dairede kalacak yangın çıkaracak ve ben buna sessiz kalacağım. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 katlı binada tehlikeli yangın! Alevler arasında kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: 3 katlı binada tehlikeli yangın! Alevler arasında kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement