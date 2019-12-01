Son Dakika Haberleri: ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1)
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1)

6 saat önce

Şişli'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA (1), System.String[]

Şişli'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde cipin yoluna devam ettiği, arkadan gelen otomobilin ise yolda durduğu arkadan gelen bir taksinin de otomobile çarptığı görülüyor. Saldırıda cip sürücüsü ağır bir şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Görüntüler dökümü:

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-Saldırıdan sonra cipin yoluna devam etmesi

-Diğer aracın durması

-Taksinin çarpması


- İstanbul
Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
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