Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1)

ŞİŞLİ'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde cipin yoluna devam ettiği, arkadan gelen otomobilin ise yolda durduğu arkadan gelen bir taksinin de otomobile çarptığı görülüyor. Saldırıda cip sürücüsü ağır bir şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

- İstanbul