Son Dakika Haberleri: Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1)
Son Dakika Güncel Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1) - Son Dakika

Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1)

6 saat önce

ŞİŞLİ'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1), System.String[]
ŞİŞLİ'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde cipin yoluna devam ettiği, arkadan gelen otomobilin ise yolda durduğu arkadan gelen bir taksinin de otomobile çarptığı görülüyor. Saldırıda cip sürücüsü ağır bir şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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