Son Dakika Haberleri: ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

6 saat önce

Şişli'de, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan lüks cipe silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'DE CİPE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA, System.String[]

Şişli'de, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan lüks cipe silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda yaralanan Emrullah Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir eğlence mekanından çıkan Emrullah Ç.'nin kullandığı 34 GOL 63 plakalı lüks cip ile 34 BTR 578 plakalı otomobile, yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. Emrullah Ç., kurşunların sırt, bel ve koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Kontrolden çıkarak kaldırımı aşan cip bir banka çarparak durabildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Emrullah Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda, içinde Emrullah Ç.'nin arkadaşları Metin S. ile Cihan S.'nin bulunduğu 34 BTR 578 plakalı otomobil de kurşunların hedefi oldu. Otomobil sürücüsü, saldırı sırasında fren yaparken, bir taksi arkadan otomobile çarptı.

SALDIRININ HEMEN SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Emrullah Ç.'nin kullandığı lüks cip ile arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sonrası otomobil sürücüsü fren yaparken, lüks cip kontrolden çıkmış şekilde ilerliyor. Bu sırada bir taksi yol ortasında duran otomobile arkadan çarpıyor. Saldırıya uğrayan otomobildeki iki kişi araçtan iniyor. Sürücü taksi şoförünün yanına gelerek bir şeyler konuşuyor. Bu sırada, otomobildeki diğer kişi taksinin yanına gelirken sendeleyerek yere düşüyor. Konuşmanın ardından iki kişi tekrar otomobile dönerek lüks cipin yanına gidiyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntüler dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırıdan sonra cipin yoluna devam etmesi

-Diğer aracın durması

-Taksinin çarpması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ambulanslardan detaylar

-Polisten detaylar

-Kurşunlanan otomobillerden detaylar

-Kurşun deliklerinden detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
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