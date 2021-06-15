Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılardan 6'sına tutuklama talebi - Son Dakika

Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılardan 6'sına tutuklama talebi

Şişli'de çocuğunu parka götüren babanın ölümüne neden olan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildi.

Şişli'de çocuğunu parka götüren babanın ölümüne neden olan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildi. Savcılık, 1 şüpheliyi ise serbest bıraktı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelmişti. Çocuğuyla parka giden Okan Karaten (44) iki grubun silahlı çatışması arasında kalmış ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 6'sı 'olası kastla adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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