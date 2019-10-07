Son Dakika Haberleri: Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı

Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı

17 dakika önce

ŞİŞLİ'de çocukların arada kaldığı çatışmayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı, System.String[]

ŞİŞLİ'de çocukların arada kaldığı çatışmayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim'de silahlı kavga çıktı. Kavgada iki grubun arasında kalan çocuklar büyük panik yaşadı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Mutalip B.(43), Ramazan A.(41), Mustafa Ş.(42) ve İhsan Y.'nin (30) olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri 5 Ekim'de şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y.(19), Mehmet A.(34), Özgür N.(29), Kadri Ç.(51), Hakan Ç.(31), Sıraç K.(18), Ferhat S.(38), Muhammed Emin B.(21) ve Sevgi B.(42) gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi.  Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
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