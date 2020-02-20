Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı - Son Dakika

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı

6 saat önce

ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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