Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulan işçi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulan işçi konuştu - Son Dakika

Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulan işçi konuştu

7 saat önce

Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebeği bulan temizlik işçisi yaşananları anlattı.

Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulan işçi konuştu, System.String[]

Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebeği bulan temizlik işçisi yaşananları anlattı. Konteyneri aldıktan sonra bebek sesi duyduğunu söyleyen işçi Bülent Gürdevik, "Çöp konteynerini kaldırdık boşalttık. Yola çıktık ama ses geliyor. Araba sesiyle karışıyor, nereden geldiğini ilk başta bulamadık. Daha sonra baktığımızda kepçenin ağız kısmında kafa vardı, sıkışmıştı. Ben kontrol ettim, bebek zarar görmemiş" dedi.


Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Ekipler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerini araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etti. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.


Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


"Konteyneri aldıktan sonra bebek sesi duyduk"


Bebeği bulan temizlik işçisi Bülent Gürdevik yaşananları anlattı. Ağlama sesi duyduğunu ve bunun üzerine çöp arabasının kazanını kontrol ettiğini söyleyen Gürdevik, "Şişli Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp konteynerlerimizi topluyorduk. Konteyneri aldıktan sonra bebek sesi duyduk. Bir yerden bebek sesi geliyordu ama nereden geldiğini bulamıyorduk. Çöp arabasının içindeki kazanımızı karıştırdık ama bulamadık. Bebeği görebilme şansımız yoktu. Ağlama sesini duyduk" şeklinde konuştu.


"Kepçenin ağız kısmında kafa vardı, sıkışmıştı"


Çöp konteynerini kaldırıp boşaltırken bebeği fark etmenin mümkün olmadığını belirten Gürdevik, "Çöp konteynerini kaldırdık boşalttık. Yola çıktık ama ses geliyor. Araba sesiyle karışıyor, nereden geldiğini ilk başta bulamadık. Daha sonra baktığımızda kepçenin ağız kısmında kafa vardı, sıkışmıştı. Ben kontrol ettim, bebek zarar görmemiş. Yeni doğmuş, poşetin içine koymuşlar bağlamışlar. Sadece kafa kısmı dışarıda. Yarıya kadar kepçe kavramış o şekilde asılı kafası sallanıyor. Göbek bağı yeni atılmış. Sağlık ocağına götürdük, oradan da hastaneye gönderdiler bizi. Sağlık durumu iyiymiş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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