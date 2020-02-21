ŞİŞLİ'DE ÇÖPE ATILAN BEBEK: GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ÇÖPE ATILAN BEBEK: GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Şişli'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temizlik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis, bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor. Görüntü Dökümü; ----------------- ----------------- -güvenlik kamerası görüntüleri -güvenlik kamerası görüntüleri



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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