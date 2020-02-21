ŞİŞLİ'DE ÇÖPE ATILAN BEBEK: GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR - Son Dakika

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ŞİŞLİ'DE ÇÖPE ATILAN BEBEK: GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR
6 saat önce
ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Şişli'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temizlik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis, bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor.
Görüntü Dökümü;
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-güvenlik kamerası görüntüleri
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