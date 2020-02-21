Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor - Son Dakika

Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor

6 saat önce

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor, System.String[]

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Şişli'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temizlik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis, bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor.


Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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