Şişli'de çöpe atılan bebek: güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor - Son Dakika

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Şişli'de çöpe atılan bebek: güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor
6 saat önce
ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
Şişli'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temzilik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor.
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