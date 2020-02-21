Şişli'de çöpe atılan bebekle ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika
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Şişli'de çöpe atılan bebekle ilgili hastaneden açıklama

6 saat önce

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şişli'de çöp konteynerine atılan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Şişli'de çöpe atılan bebekle ilgili hastaneden açıklama, System.String[]

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şişli'de çöp konteynerine atılan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta dün sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini araca boşalttıktan sonra bir bebek ağlama sesi duymuş ve aracı kontrol ettiğinde kız bebeğiyle karşılaşmıştı. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile Sağlık Merkezi'ne götürmüştü. Buradaki ilk incelemenin ardından bebek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bebeğin durumuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2020 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne 02.01.2020 tarihinde kimliği bilinmeyen kız bebek getirilmiş olup; bebek yaklaşık 36-37 haftalık doğum, 2 kilo 100 gr ağırlığında ve 44,5 santimetre boyundadır. Genel durumu iyi olup yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavisi sürmektedir. Bebeğin devlet korumasına alınması için Sosyal Hizmetler birimi tarafından gerekli iş ve işlemleri sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

Okmeydanı, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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