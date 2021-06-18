ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de iddiaya göre görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve dün kum dökülerek kapatılan çukura otomobil düştü. Sürücünün otomobilini çukurdan kurtarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak ile Atom Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık iki ay önce bu noktada meydana gelen göçük bir türlü onarılmadı. Ancak vatandaşların yoğun şikayeti üzerine dün bu noktaya gelen görevliler göçüğü kum ile doldurarak ayrıldı. Bu sabah o yolu kullanan sürücünün otomobili, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.