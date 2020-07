Şişli'de çürüyen ağaç böyle devrildi - Son Dakika

Şişli'de çürüyen ağacın gece saatlerinde iki aracın üzerine devrildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı sabah fark eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, itfaiye ekipleri ağacı testereyle keserek araçların üzerinden kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre Şişli'de çürüdüğü belirtilen dut ağacı gece saat. 04.00 sıralarında araçların üzerine düştü. Araçların üzerine devrilen ağacı sabah saatlerinde işe gitmek için dışarıya çıkan vatandaşlar fark etti. Hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların üzerine devrilen ağacı testereyle parçalayarak araçların üzerinden kaldırdı. Olayın gece saatlerinde yaşanması nedeniyle çevrede kimsenin bulunmamasının can kaybı ve yaralanan olmasını engellediği belirtildi.

"Gündüz insanlar geçerken düşerse can kaybına da neden olabilir"

Ağacın üzerine devrildiği araçlardan bir tanesinin sahibi Özgür Kaya, "Dut ağacı çürümüş galiba bizim aracın üzerine düşmüş. Gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlarla şu an aracımızı çıkarttık. Çok şükür can kaybı yok, hafif bir hasar var onu da telafi edeceğiz. Tabanı çökmüş, bir araç daha var onda çok hafif bir hasar var. Yaşlı bir ağaç, esasında tamamen kesilmesi lazım. Gündüz insanlar geçerken düşerse can kaybına da neden olabilir" diye konuştu. - İSTANBUL