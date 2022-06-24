Son dakika haberi... Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı

24.06.2022 18:52

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı İş arkadaşı konuştu, "Bir yıldır boşanma aşamasındalardı, sonra da bu mevzu oldu" Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı.

Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı

İş arkadaşı konuştu, "Bir yıldır boşanma aşamasındalardı, sonra da bu mevzu oldu"

İSTANBUL - Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı. Sertçelik'in bir çalışma arkadaşı, "Kendi aralarında tartışma bir tartışma yaşanmış. Bir yıldır boşanma aşamasındalardı, sonra da bu mevzu oldu" dedi.

Dün saat 17.30'da Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, Mahir Sertçelik, damadı Ersin S. tarafından önce araçla ezilmiş, ardından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ersin S. ise polis ekiplerince yakalanmasının ardından, "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Bugün, damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenazesi Kağıthane Bilal Habeş-i Camii'ne getirildi. Cenaze namazına, Sertçelik'in iki kardeşi, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

"Bir yıldır boşanma aşamasındalardı"

Öldürülen Mahir Sertçelik ve onu öldüren damadı Ersin S. ile mesai arkadaşı olduğunu söyleyen İsmail Erkan, "Kendi aralarında tartışma bir tartışma yaşanmış. Şantiyede söylenen buydu. Herhalde ayrılıkla alakalı bir konuydu. Bir yıldır boşanma aşamasındalardı, sonra da bu mevzu oldu. Aralarında babasından dolayı bir husumet varmış. Yalan bilgi vermeyelim, duyduğumuz o. Babası ile alakalı bir husumetleri varmış. Tabii ayrılıkla da birleşiyor. İkisi bir araya geliyor ve öyle bir mevzu yaşanıyor. Olaydan 15 dakika sonra geldim. Kötü bir olay, Allah kimsenin başına vermesin. İki tarafı da tanıyordum. Gündüz de beraberdik, gecede de çalıştık. Ersin S. için agresif diyemem, iyi bir arkadaştı. Ama videodaki görüntüyü izledikten sonra, o çocuk öyle bir çocuk değil yani. Öyle bir şey yapacak biri değildi. Görüntüsü çok kötüydü. Hap mı almış, bir şey mi almış, öyle bir psikolojiye sahip bir çocuk değildi" dedi. Bir başka mesai arkadaşı ise, "Bizim mesai arkadaşımızdı. O başka araçta ben de başka bir araçta çalışıyordum. Ben izinliydim, olayı duyar duymaz oraya gittim" diye konuştu.

İkindi vaktine müteakip kılınan namazının ardından, Mahir Sertçelik'in cenazesi defnedilmek üzere Nevşehir'e gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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