Şişli'de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı - Son Dakika

Şişli'de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı

İSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında tekme ve tokatlarla darp edilen edilen kadını yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Şahsı yere yatırarak etkisiz hale getiren grup ardından polise teslim etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy'de ilerleyen motosiklet grubu, sokaktan gelen kadın çığlıklarını duyması üzerine oraya yöneldi. Olay yerine varan motosikletliler bir erkeğin genç bir kadını tekme tokat dövdüğünü gördü. Adamın elinden kurtulan kadın, motosikletlilere doğru koşarak yardım istedi. Motosikletliler de araçlarından inerek saldırgan adama müdahale etti. Şahıs taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından ihbar üzerine polise ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirilen şahsı polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.