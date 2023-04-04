Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı

04.04.2023 10:44

Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı Kriz geçirdiği öğrenilen genç bıçakla saldırdığı babasıyla birlikte yere düştü Baba da eline demir çubuk alarak kendisini savundu Oğlundan kurtulan adam kendini camdan aşağıya sarkıtıp indirildi...

Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı

Kriz geçirdiği öğrenilen genç bıçakla saldırdığı babasıyla birlikte yere düştü

Baba da eline demir çubuk alarak kendisini savundu

Oğlundan kurtulan adam kendini camdan aşağıya sarkıtıp indirildi

İSTANBUL - Şişli'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin, kendisine para vermediği gerekçesiyle tartıştığı babasına saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kriz geçirdiği öğrenilen gencin bıçakla babasına saldırdığı, birlikte yere düştüğü ve babasının da eline demir çubuk alarak kendisini savunduğu görüldü. Oğlundan kurtulan adamın kendini camdan aşağıya sarkıtıp indirildiği anlar da kameralara yansıdı.

Şişli Merkez Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Bulut T. babasına ait iş yerine gelerek para istemişti. Babası Ziya T.'nin para vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı. Aynı nedenle daha önce de tartıştıkları öğrenilen baba-oğul arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında babasının kafasında cam bardak kıran Bulut T., eline geçirdiği askılıklarla da Ziya T.'ye vurmaya devam etmişti.

Baba kendini pencereden sarkıtmıştı

Baba T., oğlunun elinden kurtulmak için can havliyle iş yerinin penceresine koşmuştu. Birinci kattaki iş yerinin penceresinden sarkan Ziya T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ziya T. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polisi gören Bulut T. ise iş yerinin kapısını içeriden kilitleyerek pencereye çıkmıştı.

Özel harekat polisi operasyon düzenlemişti

İntihar edeceğini söyleyen T.'yi ikna etmeye çalışan polis, başarılı olamayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edilmişti. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinden düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri, iş yerinin kapısı koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye girerek Bulut T.'yi etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan Bulut T. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülmüştü. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansımıştı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan baba ve oğlu arasında yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçakla cama çıkan genç ile babası mankenlerle beraber yere düşüyor. Bıçak olan elini havaya kaldıran genç babasına doğru hamle yapıyor. Babası da elindeki demir çubukla kendini savunuyor. Gencin bıçağı sallaması üzerine babası da çubukla gence vuruyor. Gencin uzaklaşması üzerine baba kendini camdan sarkıtıyor. Aşağıda bekleyen polis ekipleri ve vatandaşlar ise adamı indiriyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da film gibi olay: Polis süsü verip 17 bin dolarını çaldılar İstanbul'da film gibi olay: Polis süsü verip 17 bin dolarını çaldılar İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE, KENDİSİNE PARA VERMEYEN BABASINI DARP ETTİ İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE, KENDİSİNE PARA VERMEYEN BABASINI DARP ETTİ

Şişli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi
10:31 Yeniden Refah Partisi'nden 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddiasına yanıt
10:33 Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor
10:27 Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
10:17 Hollanda'da yolcu treni, raylarda kalan inşaat malzemeleri nedeniyle raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı
10:17 Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
09:55 Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan paraya inanamayacaksınız
10:06 Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
10:00 Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 10:49:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıyı böyle sarktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement