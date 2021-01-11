Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü - Son Dakika

Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü

11.01.2021 09:26
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü, System.String[]

Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü -Döverek bayılttığı kadını sırtına alıp çuval gibi taşıdı -Yaşanan tüm anlar güvenlik kamerasında Şişli'de bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını sokak ortasında bayıltana kadar dövdü.

Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü

-Döverek bayılttığı kadını sırtına alıp çuval gibi taşıdı

-Yaşanan tüm anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Şişli'de bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını sokak ortasında bayıltana kadar dövdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İkilinin daha önce yaşadığı bir olayda, adamın kadını tekmeledikten sonra çuval taşır gibi sırtına aldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan Ara E. ve 36 yaşındaki Leyla K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Leyla K., daireden çıkarak kendini sokağa atıp kaçmaya çalıştı. Ara E. de Leyla K.'nin peşinden gitti.

Kadını bayıltana kadar dövdü, kavgayı vatandaşlar ayırdı

Ara E., sokağın sonuna doğru koşan Leyla K.'yi yakalayıp bir başka apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Gözü dönmüş adam, kadın yere düşmesine rağmen tekme ve yumruk atmaya devam etti. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kadının çığlıklarını duyup darp edildiğini görünce koşarak yanına geldi. Elinde gezdirdiği köpeği bırakan adam, kadını Ara E.'nin elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak Ara E. adama da vurmak isteyince bu kez adam ona yumrukla karşılık verdi. Çevredeki diğer vatandaşlar da kavgayı görüp yanlarına gelince olay daha fazla büyümeden sona erdi.

Dövülen kadın sokak ortasında bayıldı

Birlikte yaşadığı Ara E. tarafından sokak ortasında dövülen Leyla K.'nin baygın halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, Leyla K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. O sırada Ara E.'nin "Leyla'mı istiyorum" diyerek bağırdığı görüldü. Kavga sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Ara E. bir başka ambulansa bindirilerek götürüldü. Polisten alınan bilgiye göre, Leyla K.'nin Ara E.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ara E.'nin bir taksiden indiği, taksici ile uzun süre konuştuğu, daha sonra da apartmanın önüne gelerek zile defalarca bastığı görülüyor. Aynı görüntünün devamında, kapıyı zorlayan Ara E. üzerindeki tişörtü çıkartıyor, kapının açılmasıyla birlikte de sinirli bir şekilde içeri giriyor. Olaya ait bir başka kamera kaydında ise, Leyla K. apartmandan çıkıp kaçarken Ara E.'nin onu yakalayarak dövmeye başladığı, daha sonra köpeğini gezdiren bir vatandaşın yanlarına gelerek onları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Yolda yürürken tekmeledi, çuval taşır gibi taşıdı

Ara E. ve Leyla K.'nin daha önce de benzer bir olay yaşadıkları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsüne, yolda yürürlerken Ara E.'nin bir anda Leyla K.'nin karnına tekme attığı, kadının yere yığıldığı, Ara E.'nin bir süre sonra Leyla E.'yi sırtına alarak eve taşıdığı anlar yansıdı.

Apartman sakinleri tedirgin

Ara E. ile Leyla K.'nin birlikte yaşadığı apartmanın sakinlerinin hemen her gün benzer olaylarına şahit olduğu ve tedirginliklerinin günden güne arttığı öğrenildi. Mahalledeki diğer vatandaşların da ikili arasındaki kavgalardan rahatsız oldukları duyuldu.

Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü

Şişli, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü - Son Dakika


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