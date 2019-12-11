Şişli'de dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şişli'de bir genci silahla ağır yaralayan ve çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan şahıs, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı, System.String[]

Şişli'de bir genci silahla ağır yaralayan ve çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan şahıs, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli'de 13 Kasım tarihinde Emre M. isimli şüpheli sokak ortasında kavga ettiği Hakan Ö.'ye silahla ateş etmiş ve o sırada yoldan geçen Kubilay Yıldız isimli genç kurşunların kendisine isabet etmesi üzerine ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlatmış, Yıldız'ın hastanede tedavi gördüğü esnada şüpheli Emre M. gözaltına alınmıştı.

Emniyettek işlemleri tamamlanan Emre M., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Hastanede 2 hafta boyunca tedavi gören ve geçirdiği ameliyatla dalağı alınan Yıldız, "İlla o adamın içeriye girmesi için benim ölmem mi gerekiyordu" diyerek tepki göstermişti. İHA'nın ses getiren bu haberinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emre M.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli Emre M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İstanbul, kavga, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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