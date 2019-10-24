Son Dakika Haberleri: Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

1 saat önce

Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyorİSTANBUL - Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor.

Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

İSTANBUL - Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Kadın, depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia ediyor.

Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia eden kadın polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı müdahale etmek için bekliyor.

Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

Deprem, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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