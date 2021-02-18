Şişli'de dev asayiş denetimi - Son Dakika

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Şişli'de dev asayiş denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak ve pazar yerlerinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi

Denetimde polis vatandaşları ve araçları didik didik aradı

Üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motorize yunus ekiplerinin desteği ile ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde, sokak ve pazarlarda uygulama yapan polis şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. İlçede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahsı da gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde polis ekipleri arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandığı uygulamada vatandaşların üstlerini de arayan polis GBT'lerini de sorguladı.

Şişli polisi suça göz açtırmıyor

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve motorize yunus ekiplerinin arama noktalarında yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli görünen bir vatandaşın üzerini ararken şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu çıkan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Şişli polisinin ilçe genelinde cadde, sokak ve pazarlarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye gezerek suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.