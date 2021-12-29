Şişli'de dev asayiş uygulaması - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı denetimde durdurulan araçlar didik didik arandı, sürücülerin belgelerine bakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda araçlara yönelik denetim yaptı. 80 polis memurunun katıldığı denetime Özel Harekat polisleri de destek verdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Öte yandan vatandaşlara "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" için uygulaması hakkında bilgi verildi. - İSTANBUL