Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi

16.04.2022 09:50

Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi Kuştepe'de bekçiler yolda durdurduğu şahsın çantasında 4.

Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi

Kuştepe'de bekçiler yolda durdurduğu şahsın çantasında 4.5 kilogram bonzai ele geçirdi

Yarım milyon değerinde bonzai ile yakalanan zehir taciri tutuklandı

İSTANBUL - Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları bir zehir tacirinin çantasında satışa hazır üzerine kahve dökülerek gizlenmiş 4.5 kilogram bonzai ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık yarım milyon olduğu öğrenilen uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, semtte dün saat 03.30 sıralarında devriye gezdikleri esnada sokak üzerinde yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Şahsı durduran bekçiler elindeki çantanın içerisini açtı. Beyaz bir örtüyle gizlenen malzemelerin üstüne kahve döküldüğü görüldü.

Yarım milyon değerinde bonzai bulundu

Çantada inceleme yapan bekçiler vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yaklaşık 4.5 kilogram "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Üst aramasında ve Genel Bilgi Tarama sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan şahıs, gözaltına alındı. Bekçilerin yaptığı kontrollerde şahsın yakalandığı noktanın ise camiye yakın bir mesafe olduğu öğrenildi.

Zehir taciri tutuklandı

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Z.Ö., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi
Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi
Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi
Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi

YORUMLAR
500
Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Uyuşturucu Operasyonu, Polis Merkezi, Bonzai, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:27 Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:22:07. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de dev uyuşturucu operasyonu: Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement