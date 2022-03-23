ŞİŞLİ'DE DİAFON HIRSIZINA SACLI, VİDALI ÖNLEM - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE DİAFON HIRSIZINA SACLI, VİDALI ÖNLEM

23.03.2022 09:51

ŞİŞLİ'de binaların girişinden farklı zamanlarda 8 diafon çalan şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de binaların girişinden farklı zamanlarda 8 diafon çalan şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Turgut U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yeni diafon taktıran apartman sakinleri, bu sefer çalınmasın diye sac koruma ve vidalı önlem aldı.

Şişli'de farklı zaman ve yerlerde apartmanlardan 8 görüntülü diafon çalan şüpheli vatandaşları bezdirdi. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri diafonları hedef alan kişiyi yakalamak için güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen Turgut U. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİAFON HIRSIZI İÇİN SAC KORUMA YAPILDI

Yaşanan hırsızlık olayından sonra apartman sakinleri yeni diafon taktırdı. Bu sefer çalınmasını önlemek için sac koruma ve vidalayarak önlem aldı.

BİR DAHA ÇALINMASIN DİYE VİDALADILAR

Apartman sakini Talip Çiftçi, "Gece bizim binanın diafonunu hırsız çalmış. Apartman yöneticisi olayı polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamış. Bu zamana kadar Şişli civarında 8 binanın diafonunu çalmış. Bunları çalıp satıyorlar. Diafonun bir tanesi 3-4 bin lira. Polisler kamera kayıtlarından hırsızı yakaladı. Hırsızlık olayından sonra yeni diafon takıldı. Diafonun etrafına demir çerçeve taktılar. Bir daha çalınmasın diye vidaladılar. Tedbir aldılar. Hırsızlara karşı yeni kamera da takacaklar. Bir daha çalınması zor" dedi.

HIRSIZ KAMERADA

Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde apartman girişine gelen şüpheli, birkaç saniyede görüntülü diafonu sökerek çantasına koyuyor. Şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor.

ŞİŞLİ'DE DİAFON HIRSIZINA SACLI, VİDALI ÖNLEM
ŞİŞLİ'DE DİAFON HIRSIZINA SACLI, VİDALI ÖNLEM
ŞİŞLİ'DE DİAFON HIRSIZINA SACLI, VİDALI ÖNLEM

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Kaynak: DHA

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