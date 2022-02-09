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ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

09.02.2022 10:48

ŞİŞLİ'de binalardan diyafon çalan şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de binalardan diyafon çalan şüpheli yakalandı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde dün sabah saat 06.23'te bir şüpheli apartmandan diyafonları çaldı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Turgut Uluyazı isimli kişi olduğu belirledi. Polis, Çağlayan'da yakaladı. Şüphelinin üstünde 12 bin 615 lira para ve 11 adet cep telefonu bulundu. Şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

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Mecidiyeköy, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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