Şişli'de doğal gaz borusu böyle patladı

Şişli'de yolda çalışma yapan işçiler, doğal gaz borusunu patlattı. Borunun patlamasıyla etrafı doğal gaz kokusu sararken, çevredeki vatandaşlarda panik halinde kaçtı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Hürriyet Mahallesi Seydar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yolda çalışma yapan işçiler, doğal gaz borusunu patlattı. Borunun patlamasıyla birlikte doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Etrafı doğal gaz kokusu sararken, çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf da panik halinde kaçmaya başladı. Olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri de doğal gazı kapatarak sızıntıyı önledi.

Olay anını gören bir vatandaş, "Su çalışması vardı. Bir anda doğal gaz borusu patladı. Kepçeyi hemen üzerine bırakıp vatandaş kaçmak zorunda kaldı. Yarım saat 40 dakika müdahale eden olmadı. İGDAŞ ekipleri geldi. Doğal gazı kesip müdahale etti. Herkes kaçtı hatta evlerden bazı kadınlarda kaçtı. Herhangi bir yaralı yoktur" dedi.

(İHA)