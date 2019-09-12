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Şişli'de doğalgaz borusu böyle patladı

1 saat önce

Şişli'de doğalgaz borusu böyle patladı Çevredeki vatandaşlar panik halde kaçtıİSTANBUL - Şişli'de yolda çalışma yapan işçiler, doğalgaz borusunu patlattı.

Şişli'de doğalgaz borusu böyle patladı

Çevredeki vatandaşlar panik halde kaçtı

İSTANBUL - Şişli'de yolda çalışma yapan işçiler, doğalgaz borusunu patlattı. Borunun patlamasıyla etrafı doğalgaz kokusu sararken, çevredeki vatandaşlarda panik halinde kaçtı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Hürriyet Mahallesi Seydar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yolda çalışma yapan işçiler, doğalgaz borusu patlattı. Borunun patlamasıyla birlikte doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri de doğalgazı kapatarak sızıntıyı önledi.

Olay anını gören bir vatandaş, "Su çalışması vardı. Bir anda doğalgaz borusu patladı. Kepçeyi hemen üzerine bırakıp vatandaş kaçmak zorunda kaldı. Yarım saat 40 dakika müdahale eden olmadı. İGDAŞ ekipleri geldi. Doğalgazı kesip müdahale etti. Herkes kaçtı, hatta evlerden bazı kadınlarda kaçtı. Herhangi bir yaralı yoktur" dedi.

Şişli'de doğalgaz borusu böyle patladı

Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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