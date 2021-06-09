Üye Girişi
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI

09.06.2021 11:02

ŞİŞLİ'de tabancayla girdikleri döviz bürosunda soygun girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri, iş yeri sahibi ve esnaf tarafından yakalandı.

ŞİŞLİ'de tabancayla girdikleri döviz bürosunda soygun girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri, iş yeri sahibi ve esnaf tarafından yakalandı. Soygun teşebbüsü ve şüphelilerin kaçışı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli, Nişantaşı'nda, geçen pazartesi öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzlerini gizleyen iki şüpheli, bellerinden çıkardıkları tabancalarla döviz bürosuna girdi. Şüphelilerden biri, tabancasını veznedeki kadına doğrultarak, uzattığı poşete para koymasını istedi. Kadının soğukkanlı bir şekilde 'Ne parası, bana niye silah çekiyorsunuz' demesi üzerine, diğer şüpheli yan tarafa geçerek kasanın giriş kapısına yönelmek istedi. O ana kadar hiçbir şeyden habersiz döviz bürosu önündeki bankta oturan yabancı uyruklu iki kişi, soygun girişimini fark ederek bağırmaya başladı. Bu sırada, üst kattaki ofiste oturan büro ortaklarından birinin de bağırması üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri yönün aksine kaçmaya başladı.

1 BUÇUK KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

O sırada, dışarıdan iş yerine doğru yürüyen döviz bürosu ortaklarından Rasim Seferoğlu, bağrışları duyarak koştu. Vezne çalışanından soygun girişimini öğrenen Seferoğlu, komşu esnafla birlikte şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden biri yaklaşık 1 buçuk kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanırken, diğeri izini kaybettirdi. Seferoğlu ve esnaf arkadaşları şüpheliyi, o sırada başka bir olay için orada bulunan polise teslim etti.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Döviz bürosu çalışanının soğuk kanlılığı ve bir turistin dikkati sayesinde teşebbüste kalan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve yüzü maskeli iki kişinin döviz bürosuna yürürken tabancayı bellerinden çıkarmaları görünüyor. Ellerindeki tabancaları döviz bürosunun karşısındaki bankta oturan iki kişiye göstermeden içeri giren şüphelilerden biri cebinden çıkardığı poşeti veznedeki kadına veriyor. Kadının poşeti almasının ardından aralarında geçen konuşma sırasında bankta oturan yabancı uyruklu kişilerin bağırmasıyla birlikte şüphelilerden tabancalarını ceplerine koyarak uzaklaşıyor.

BİRİNİ YAKALADIK BİRİ FİRAR ETTİ

Müşteri ziyaretinden dönerken soygun girişimine denk gelen ve esnaf arkadaşlarıyla birlikte arkalarından koşarak bir şüpheliyi yakalayan Rasim Seferoğlu, Öğlen saatlerinde ben müşteri ziyaretinden gelmiştim. Bir çığlık sesi duydum. Arkadaş bağırıyordu. Koşarak geldiğim de iki kişi gördüm, silahlılardı. Bağrışma esnasında kovalamaca yaşadık. Aşağıya doğru koşmaya başladılar. 1 buçuk kilometre kendilerini kovaladık. Daha sonra kendileri silah doğrulttu bana, 'ateş ederim gelme' dedi. Biz bırakmadık peşini. Takip ettik ve yakaladık. Allah'a inanan insanlarız, korkumuz yok. Helal rızkın peşinde olduğumuz için yaralansak gaziyiz, ölsek şehidiz inşallah. Onun için bir korku endişe hissetmedik. Kendilerini yakaladık. Oradaki sivil polis arkadaşlar da yardımcı oldular. Birini yakaladık biri firar etti. Emniyetteki arkadaşlar olayı takip ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda diğeri de yakalanır. İçeriye girmişler veznedar arkadaşa silah çekip bir poşet uzatmışlar. Poşeti doldurmasını söylemişler. Veznedar arkadaş soğukkanlı bir şekilde 'bana neden silah çekiyorsunuz' deyince, buradaki yabancı uyruklu iki vatandaş da 'hırsız hırsız' diye bağırmış. ve bunlar paniklemişler. Buradan aşağı kaçmaya başladılar. O sırada da ben geldim zaten. Gasp için yağma için gelmişler buraya diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI

Soygun, Silah, Şişli, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi 12:15 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim 12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 11:32 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:11
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYİ İŞ YERİ SAHİBİ YAKALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement