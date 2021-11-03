ŞİŞLİ'DE DRONLU YAYA GEÇİDİ DENETİMİNDE CEZA YAĞDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis dronu ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Kural ihlali yapan sürücüler, hatalarını kabul etmeyerek görüntülerin gösterilmesini istedi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Yıldız Posta Caddesi üzerinde yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, polis dronu ile havadan tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı.

CEZAYA BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaya geçidi kuralına uymayan bir sürücü "Beni yanlış yerde çekiyorsunuz. Yaya geçidinde değil, buraya geldiğimde çekiyorsunuz. Beni burada çekmeyin" demesi üzerine trafik polisi de "Sizi buraya geldiğinizde çekmedik. Görüntünüzü drone ile yaya geçidinde çektik" dedi. Yaya geçidi kuralını ihlal ettiği görüntüleri görmek isteyen kadın, "Ben o görüntüleri görmek istiyorum. İşleminizi yapın. Görüntüleri görmek istiyorum. 650 lira nedir yani?" dedi. Kural ihlali yapan ve avukat olduğunu söyleyen başka bir sürücü ise "Bana kurallara uymadığım kaydı göstermek zorundasınız." demesi üzerine polis ekipleri de mahkemede itiraz ederek görüntülere bakabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Trafik polisleri kural ihlaline ilişkin görüntülerini tablette bulmaya çalışırken, sürücü olay yerinden ayrıldı.