Şişli'de dün gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında aldığı darbeler ve havaya sıkılan biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası şehit Oltan Koca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit Oltan Koca'nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Şişli 'de düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de olaya müdahale ederken şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika

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