Şişli'de durdurdukları araçtan kadını kaçıran şahıslar şoförü öldürdü - Son Dakika
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Şişli'de durdurdukları araçtan kadını kaçıran şahıslar şoförü öldürdü

01.11.2022 07:54

İstanbul Şişli'de bir grup şüpheli seyir halindeki otomobili durdurup yolcu kadını zorla alıkoyarak aracın sürücüsü Muhammet Tekin'e kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken taranan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar.

Şişli'de seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar, şoföre de kurşun yağdırdılar: 1 ölü

ARACI TARADILAR

Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şişli'de seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar, şoföre de kurşun yağdırdılar: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
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Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de durdurdukları araçtan kadını kaçıran şahıslar şoförü öldürdü - Son Dakika

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