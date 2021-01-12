Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika
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Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı

12.01.2021 09:24
Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı

Özgür EREN ŞİŞLİ'de eczaneye giren kişi eczacının cep telefonunu alarak kaçtı.

Özgür EREN ŞİŞLİ'de eczaneye giren kişi eczacının cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan eczanede geçtiğimiz hafta meydana geldi.  Eczaneye giren bir kişi eczacının başka müşteri ile ilgilendiği sırada masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Şüpheli daha sonra dükkandan çıkarak olay yerinde kaçtı. Eczacı diğer müşterinin de dükkandan ayrılmasından sonra masanın üstüne bıraktığı cep telefonunu göremeyince iş yerinin güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde kendisinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada cep telefonunu bekleyen başka müşterinin aldığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.


Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
YORUMLAR
500
İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika


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