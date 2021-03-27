ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI- 3 - Son Dakika

3 (içeriden görüntü ve dışarıdan toplu görüntülerle)

İçerideki eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ertan KILIÇ - Buğra AKAY/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekanında parti yapanlara baskın düzenlendi. Baskın sonucu, gece kulübünde eğlenen 110 kişiye toplam 381 bin 590 lira ceza yazıldı. Polisin işlemlerinin ardından, eğlence mekanından ayrılan bazı müşteriler görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. İçerideki parti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli, Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak'ta bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 03.00 sıralarında buraya gitti. Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipler bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunan kişilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü. Kepenkler bir süre polise açılmadı. Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekana girdi. Polislerin eğlence mekanına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı. Gece kulübünde bulunan 110 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 381 bin 590 lira ceza yazıldı. Mekana ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekandan ayrıldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.