ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA

27.03.2021 11:21

ŞİŞLİ'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarı alan polis, mekana baskın yaptı.

ŞİŞLİ'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarı alan polis, mekana baskın yaptı. Baskın sonucu, gece kulübünde eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 TL ceza yazıldı. Polisin işlemlerinin ardından, eğlence mekanından ayrılan bazı müşteriler görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak'ta bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 04.00 sıralarında mekana baskın yaptı. Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipleri bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunanlarını büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü. Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekana girdi. Polislerin eğlence mekanına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı. Gece kulübünde bulunan 70 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekana ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekandan ayrıldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA
ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA
ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA
ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA

Türk Lirası, Hisarcık, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI 70 KİŞİYE 223 BİN TL CEZA - Son Dakika


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