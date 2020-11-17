Şişli'de eğlence merkezine baskın; partiye katılanlara 194 bin lira ceza - Son Dakika

Şişli'de eğlence merkezine baskın; partiye katılanlara 194 bin lira ceza
17.11.2020 12:34
Şişli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanında parti düzenleyenlere toplam 194 bin lira para cezası kesildi.
Şişli
'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanında parti düzenleyenlere toplam 194 bin lira para cezası kesildi.
Şişli'de geçen pazar günü 60 -70 kişilik bir grup koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi. Cumhuriyet Caddesi, Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi. Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.
- İstanbul
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