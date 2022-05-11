Şişli\'de engel yok!

Hafta özelinde düzenlenen panele Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

Yaşanabilir "Engelsiz Bir Şişli" mottosundan hareket eden Şişli Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında panel, seminer, tiyatro gösterimi, duvar boyama ve piknik gibi farklı etkinlikleri hayata geçiriyor. Etkinlikler ilk gün belediye çalışanlarına özel olarak düzenlenen farkındalık çalışmalarıyla başladı. Etkinliklerin ikinci günü olan 11 Mayıs Salı günü ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin katılımıyla bir panel gerçekleştirildi.

Panele ayrıca İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Resa Aydın, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nden avukat Çağrı Yıldırım, AHBAP Derneği'nden Gizem Maşal katıldı.

"Kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sözlerine bir ülkenin ya da şehrin gelişmişlik düzeyinin engelli vatandaşlarına sunduğu olanaklarla ölçüldüğünü belirterek başladı. "Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmaları ve aktif bir yaşam sürmeleri için pek çok alanda düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Biz Şişli Belediyesi olarak kendimizi bu konuda çok sorumlu hissediyoruz ve önemli projeleri hayata geçiriyoruz" diyen Keskin, bu çalışmalardan bazılarını şöyle aktardı: "Engelli komşularımızın, sıcak yemekten psikolojik desteğe kadar, her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Temizlik ve kuaför gibi evde bakım hizmeti veriyoruz. Yüzme havuzumuzda onlar için özel yüzme dersi ve özel spor programları yapıyoruz. Afet Hazırlık Çalışması yaparken engelli ve hareket kısıtlılığı olan komşularımıza yönelik yapılabileceklere öncelik veriyoruz. Engelli komşularımızın, ihtiyaçları doğrultusunda ulaşımları için araç desteği sağlıyoruz. Otizm ve down sendromlu komşularımıza özel kurslar gerçekleştiriyoruz. Belediyemize ait Şile'deki dinlenme tesisimizden engelli komşularımızı ücretsiz faydalandırıyoruz"

"Devlet iyilik değil, görevini yapmalı"

Törende konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli engelli bir birey olarak 28 yıldır engelli hakları konusunda çalıştığını belirterek sözlerine başladı. Hançerli, konuşmasında şunlara dikkat çekti: "Belediye başkanı olunca talep eden taraftan masanın diğer tarafına yani talepleri karşılayacak tarafa geçtim. Uzun yıllar ülkemizde engelli hakları için yapılanlar iyilik, yardım gibi görüldü. Gerçek bu değil. Gerçek şu; bu ülkede engellilerin ya da diğer farklı gurupların ihtiyaçları gözetilmeden hizmetler üretildi. Şimdi de bu ayrımcılık içeren hizmetlerin yarattığı yanlışları ve algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Dayanışmak, yardımlaşmak önemli tabii, ancak engelli bireylere sunulacak haklar ve hizmetler iyilik değil, devletin görevidir"

Etkinliğin ikinci günü; saat 20.00'de başlayacak olan ve Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi- Büyük Salon'da sergilenecek, Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu gösterimiyle devam edecek.

Panel bütün engel guruplarını kapsıyor

Engelli Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 12 Mayıs'ta da bir panel düzenlenecek. Panelde Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelere Yönelik Bilgiler" başlığıyla bir sunum yapacak. Eşsiz ve Güçlü Eller kurucusu Klinik Psikolog Eda Malkav "Uzuv Farklılığı Farkındalığı ve Uzuv Farklılığı Fotoğraf Sergisi" hakkında, Türkiye Aile Planlaması Vakfı'ndan Uzman Psikolog Danışman Hilal Döner ise "Engelli Kız Çocukları ve Kadınlarda Cinsellik ve Şiddet" hakkında bilgi aktaracak. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden uzman bir yetkilinin Evde Bakım Destek Süreçleri" başlığıyla yapacağı konuşmanın ardından, Otizm Akademi'den Berkay Kızılboğa ve Hasan Yalnız "Özel Gereksinimli Çocuk: Spor ve Hareketin Önemi" başlıklı bir sunum yapacaklar. Şişli Belediyesi Ek Hizmet Binası Özgecan Aslan Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı saat 10:00'da başlayıp 13:00'e kadar devam edecek.

Yine aynı gün Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nden sanatçı Pepe'nin katılımıyla down sendromlu çocuklarla duvar boyama ve graffiti etkinliği gerçekleştirilecek. 12 Mayıs'ta ayrıca Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif Atölye Merkezi Ziyareti de gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Cumartesi günü ise animatör, sihirbaz ve farklı ikramlarla şenlenecek olan "Engelsiz Piknik" düzenlenecek. Şişli Belediyesi Ayazağa Mesire Alanı'nda yapılacak olan piknik engelli bireylere ve ailelerine açık olacak.