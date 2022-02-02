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Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa elektronik kelepçe - Son Dakika

Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa elektronik kelepçe

02.02.2022 20:30
Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa elektronik kelepçe

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada dün tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Eylül, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa elektronik kelepçe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa elektronik kelepçe - Son Dakika
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