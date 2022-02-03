Üye Girişi
Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa yakalama kararı - Son Dakika

Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa yakalama kararı

03.02.2022 18:08
Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa yakalama kararı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takılmıştı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliyeye ilişkin itirazı kabul ederek sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Gaziosmanpaşa, Mahkeme, Eylül, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa yakalama kararı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
17:57 Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 18:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa yakalama kararı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement