Şişli'de eski çalıştıkları iş yerini soydular - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de eski çalıştıkları iş yerini soydular

07.08.2022 12:58
Şişli'de eski çalıştıkları iş yerini soydular

Şişli'de eski çalıştıkları iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 6 bin 500 lira çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Şişli'de eski çalıştıkları iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 6 bin 500 lira çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, Şişli Halaskargazi Mahallesi'nde saat 03.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 6 bin 500 lira çalındı. Dükkanına gelen iş yeri sahibi, paraların ve bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti. İkamet adresleri belirlenen E.İ. ve H.S. adlı şüpheliler, 3 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.İ ve H.S. sorgulamada suçlarını itiraf ederek, iş yerinin eski çalışanları olduklarını söyledi. Şahısların çaldıkları dizüstü bilgisayar ise sahibine teslim edildi. 2 zanlı, 4 Ağustos'ta "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şişli'de yol verme kazası: Kamyonet devrildi Şişli'de yol verme kazası: Kamyonet devrildi
Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de eski çalıştıkları iş yerini soydular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de eski çalıştıkları iş yerini soydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement