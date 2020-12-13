Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık 'ta H.T.E'nin arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada adrese gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine hareke geçti.

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