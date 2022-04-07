Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası

07.04.2022 12:25

Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mahkeme, sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mahkeme, sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin Boyalı'nın İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada müşteki avukatı, önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanında, "İddianamede anlatılan sanığın eylemi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturur. Bu nedenle sanık Çağdaş Boyalı'nın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Çağdaş Boyalı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatını talep ettiğini ifade etti. Mahkeme, sanık Çağdaş Boyalı'nın 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca sanık Çağdaş Boyalı'nın duruşmadaki tutum ve davranışlarını da dikkate alarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı'nın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası
Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası
Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafı 12'nci kattan aşağı atan sanığa 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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