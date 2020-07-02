(ŞİŞLİ'DE EVDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı. İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastane ye kaldırıldı.

Şişli'de Moğolistan uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu. Bıçaklarla birbirlerini yaralayan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şişli, Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıkları iddia edilen Moğolistan uyruklu 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerine bıçakla saldırarak yaraladı. Ev arkadaşlarının birbirlerini yaraladığını gören kadın ise yaşadığı panik nedeniyle kendisini dışarı attı. Bu esnada yaralılardan biri kadının arkasından kapıyı kilitledi. Eve giremeyen kadın ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kapının açılmaması üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. İki kişinin yerde kanlar içinde yattığını gören polis ekipleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Bıçakla birbirlerine yaralayan kişilere ilk yardım olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yaşayan Moğolistanlı kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların ambulanslara alınması

-Olay yerinden detay

-Yaralıların hastaneye sevki

-İfadesi alınmak üzere götürülen kadın

-Genel ve detaylar

- İstanbul