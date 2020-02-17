Şişli'de evde doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Şişli'de evde doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu

11 dakika önce

Özgür EREN ŞİŞLİ'de bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Şişli'de evde doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu, System.String[]

Özgür EREN ŞİŞLİ'de bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen kişinin cesedi, polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yavuz Selim S.( 33) işine gitmeyince, iş yerindeki arkadaşları durumdan şüphelendi. Arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Yavuz Selim S'nin ulya Mahallesi Çiğdem 1 Sokak'ta bulanan 5 katlı dairenin giriş katında yalnız yaşadığı evine kontrol için geldi. Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Arkadaşları, onu giriş kapısının üstünde bulunan doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Selim S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcı inclemesinin ardından ceset otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Yavuz Selim S'nin, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği değerlendiriliyor. Sahibi olduğu "Tedi" adlı köpeği arkadaşları götürdü.


Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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