ŞİŞLİ'DE EVDE DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE EVDE DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE EVDE DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişlide bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

ŞİŞLİ'DE EVDE DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişlide bir kişi doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen kişinin cesedi, polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yavuz Selim Sertdemir(33) işine gitmeyince, işyerindeki arkadaşları durumdan şüphelendi. Arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Sertdemir'in, Fulya Mahallesi Çiğdem 1 Sokak'ta bulanan 5 katlı dairenin giriş katında yalnız yaşadığı evine kontrol için geldi. Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Arkadaşları, Sertdemiri giriş kapısının üstünde bulunan doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Selim Sertdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcı inclemesinin ardından ceset otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Setdemir'in, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği değerlendiriliyor. Sahibi olduğu "Tedi" adlı köpeği arkadaşları götürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Sokaktan ve binadan detay görüntü

-Cesedin evden çıkartılıp cenaze aracına alınması

-Köpekten detay görüntü


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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