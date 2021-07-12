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Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı - Son Dakika

Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı

12.07.2021 19:52

- Şişli'de üzerlerinde silah ve bıçak olan 6 kişi, girdikleri Suriye uyruklu ailenin evinde tehditler savurup bir miktar para, altın ve cep telefonunu gasp ederek kaçtı.

- Şişli'de üzerlerinde silah ve bıçak olan 6 kişi, girdikleri Suriye uyruklu ailenin evinde tehditler savurup bir miktar para, altın ve cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, gaspçıların eve giriş ve çıkış yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Şişli İnönü Mahallesi Nalbant Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde silah ve bıçak olan Suriye uyruklu 6 şüpheli, yine Suriye uyruklu bir ailenin evine girerek tehditler savurdu. Silah ve bıçakla aileyi tehdit eden şüpheliler, aileden bir miktar para, altın, gümüş yüzükler, tablet ve cep telefonu gasp ederek kaçtı. Gaspçıların ayrılmasının ardından aile, 155'i arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek gaspçıların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, şahısların ikametlerini takibe aldı. Bayrampaşa'daki bir adrese yapılan baskında, şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Şişli'de şüphelilerin gasp için eve girdikleri, çıktıkları ve sokakta oldukları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eli boş olan şüphelilerin gasp sonrasında ellerinin dolu olduğu görüldü.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı
Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı

Suriye, Silah, Şişli, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de girdikleri evdeki aileyi tehdit eden 6 kişi para ve altınları alarak kaçtı - Son Dakika


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