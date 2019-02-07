Son Dakika Haberleri: Şişli'de Evden Yayılan Koku Apartman Sakinlerini Ayağa Kaldırdı

Şişli'de Evden Yayılan Koku Apartman Sakinlerini Ayağa Kaldırdı

21 dakika önce

Şişli'de bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de Evden Yayılan Koku Apartman Sakinlerini Ayağa Kaldırdı, System.String[]
Şişli'de bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri 1 kişiyi ölü olarak buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Bozkurt Mahallesi Baysungur sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katından kötü kokular gelmeye başladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler evde bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin Murat Tuğlayıcan'a ait olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucu ölümü şüpheli bulunan Murat Tuğlayıcan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıllardır aynı apartmanda kalan ve yalnız yaşayan 60 yaşındaki Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri sahibi olan Aynur Özkök, "Bizde mahalleden duyduğumuza göre evde ölüsü bulunmuş. Mahallemiz sakinlerinden bir vatandaş. Annesi tarihçi yazarmış galiba. Annesi de geçen yıl ölmüştü. Binadan koku gelince apartmandakiler rahatsız olup aramışlar. Sonra ambulans falan geldi. Belediye de geldi ilaçladı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:53 Kaynak: İHA

Polis, Şişli, 3. Sayfa
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