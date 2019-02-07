Şişli'de Evden Yayılan Koku Apartman Sakinlerini Ayağa Kaldırdı

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Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Polise Hakaret ve Direnme Suçundan Hakim Karşısına Çıktı

Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı