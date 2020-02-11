Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

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Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
6 saat önce
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp
'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra Şişli
İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.
- İstanbul
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