Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı

13 dakika önce

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra Şişli İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.

Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı

Adli Tıp, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:08 Kaynak: DHA
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