Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp 'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra Şişli İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.

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