Son Dakika › Güncel › Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika
Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi adli tıp'tan alındı
13 dakika önce
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:08 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra Şişli İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.
Son Dakika İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesi alındı İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı? Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor