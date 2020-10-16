Şişli'de evinde sahte içki üreten kişi yakalandı - Son Dakika

Şişli'de evinde sahte içki üreten kişi yakalandı
16.10.2020 14:45
Şişli'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 19 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Şişli
'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 19 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki imal ettiği ve bu içkileri pet şişelere doldurarak satışını yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler sahte içki üreten kişinin evine baskın düzenledi. Baskında şüpheli S.D. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 damacana halinde toplamda 19 litre sahte içki, 32 adet boş su şişesi, 1 adet ölçü şırıngası, 1 adet mililitre ölçü kabı, 2 adet damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi. S.D. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, karakoldaki ifadesinde ürettiği alkolü satmadığını iddia ederek, "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.
- İstanbul
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